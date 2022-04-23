Цены на АЗС пошли в гору: известна цена на топливо после Пасхи

Минэкономики Украины на днях в очередной раз повысило среднюю стоимость горючего. После Пасхальных праздников цены на дизельное топливо и бензины могут существенно подскочить. Во сколько же украинцам теперь будет обходиться обычная заправка автомобиля на отечественных АЗС?





По последним данным от регулятора средняя цена для всех видов бензина теперь составляет 29,55 за 1 литр, а дизельного топлива – 33,66 за литр. По сравнению с фиксированной средней стоимостью, согласованной Минэкономики 12 апреля, бензины за последнюю неделю прибавили в цене 23 коп. Дизель подорожал еще больше – аж на 1,01 грн за литр. Так что «праздничное» повышение оказалось не таким уж маленьким.

«Основываясь на расчетах компании «Нафтогаз», мы определили среднюю стоимость дизельного горючего ULSD10 ppm в сумме 33,66 гривен за 1 литр, а среднюю цену автобензинов Gasoline 10 ppm – 29,55 гривен за литр», – сообщили в Министерстве экономики.

Но средняя цена не включает наценки. На сегодняшний день допустимая наценка, которую могут добавлять автозаправочные станции, составляет 5 грн. на литр для всех видов бензина. На дизельное топливо наценка чуть меньше – 4,55 грн на литр. Таким образом, максимальная цена, которую украинцам придется заплатить за литр горючего на АЗС, составляет 34,55 грн для бензинов и 38,21 грн для ДТ.

Существенное подорожание в скором времени ожидает и автомобильный газ. Эксперты сходятся в мыслях, что на заправках его скоро будут продавать почти в одну цену с бензинами марок А-92 и А-95. Специалисты топливного рынка прогнозируют стоимость газа для автомобилей в Украине на уровне 34 грн за литр.

Но популярность этого вида топлива среди автомобилистов точно не снизится. Ведь из-за уничтожения большого количества нефтебаз по всей Украине, найти автогаз на заправках сейчас стало гораздо проще, чем бензин А-92, А-95 или дизель.