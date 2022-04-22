В Польщі масово шукають українських чоловіків на роботу, а от з жінками проблема

З початку війни в Україні на польському ринку праці виник справжній дефіцит робочої сили. Як виявилося у Польщі близько 80% вакансій для емігрантів є суто «чоловічими». Та оскільки чимало українців повернулися додому, щоб стати на захист батьківщини, поляки почали шукати працівників у Молдові, Казахстані та Індії.





Однак особливості ринку праці Польщі стали проблемою не лише для місцевих жителів, але й для українок, що приїздять до сусідньої країни в якості біженок. Вакансій для жінок-емігранток на польському ринку праці дуже мало, тож багато наших співвітчизниць попри потенційну небезпеку вирішує повертатися на батьківщину.

Згідно із даними Прикордонної служби Польщі протягом останнього тижня кількість українців що в’їзджають та виїзджають з країни майже зрівнялася. А в період з 15 до 17 квітня кількість громадян України, що їхали додому, була навіть більшою.

Загалом же в початку війни до Польщі поїхало майже 2,8 мільйона чоловік, а назад повернулися 756 тисяч. Серед громадян, що перетнули кордон в напрямку України, велику частку складають чоловіки призовного віку. Однак чимало там і жінок, яким так і не вдалося знайти роботу у Польщі.

Як зазначили в міжнародному кадровому агенстві Gremi Personal, польський ринок праці потребує переформатування. Чоловіки з України повернуться на свої робочі місця ще нескоро, тож Польщі необхідно збільшити кількість робочих місць для жінок ще до початку «високого сезону» у галузях торгівлі, харчової промисловості та логістики. Інакше ці галузі будуть страждати від нестачі працівників та чималих збитків.

Наразі ж поляки наймають на роботу українців, що мають право виїздити з країни, наприклад багатодітних батьків чи студентів. Тимчасово замінити наших заробітчан також намагаються вихідцями з Молдови, Казахстану, Індонезії та інших азіатських країн.