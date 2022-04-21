Украинцы получат доступ к спутниковому интернету от Илона Маска

В скором времени в Украине появится официальное представительство всемирно известного спутникового интернет-провайдера Starlink. Радостную новость украинцам сообщил Михаил Федоров, глава Минцифры.





Система Starlink, являющаяся собственностью компании Илона Маска SpaceX, в последние месяцы стала неотъемлемой частью жизни нашей страны. Спутниковый интернет обеспечивает бесперебойную связь для украинских военных, помогает поддерживать стабильную работу критических объектов инфраструктуры, в частности телекоммуникационной и энергетической сферы. Даже функционирование медицинских учреждений и организация посевной в настоящий момент зависят от ведущих спутниковых технологий Starlink.

Развертывание сети Starlink в Украине началось с первых дней войны. Еще в начале марта Илон Маск в качестве поддержки отправил первые комплекты аппаратуры и предоставил украинцам доступ к своей системе. В настоящее время на территории нашей страны работает уже около 10 тыс. станций Starlink.

Новость об открытии официального представительства проекта Starlink в Украине стала предвестником новой эры цифровизации. Как отметил Михаил Федоров, работа над открытием офиса Starlink уже началась. Он также рассказал, что поручил профильным структурам максимально ускорить процедуры аттестации, измерения частот и их предоставления для массового запуска Starlink по всей Украине.

Открытие отечественного представительства компании Илона Маска также означает, что интернет Starlink станет доступным гораздо большему количеству пользователей.

«Представить Украину без передовой технологии Starlink сейчас почти что невозможно. Теперь же эта технология станет в разы доступнее и ближе для всех безисключения украинцев», – отметил Федоров.

Так что совсем скоро пользоваться «космическими» интернет-технологиями смогут все желающие, а не только чиновники и работники критически важных для страны предприятий. Несмотря на то, что война продолжается, мы с оптимизмом смотрим в будущее, готовимся к восстановлению Украины и осваиваем ведущие мировые технологии.