В «Дія» заработали новые услуги и возможность заказать выплату
Теперь статус переселенца можно оформить онлайн.
Украинцы, которых война заставила покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы, теперь смогут получить статус ВПЛ всего за несколько минут. В государственном приложении «Дія» заработала услуга, с помощью которой граждане могут зарегистрироваться как ВПЛ и даже оформить материальную помощь. Детальнее о нововведениях рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Такой услуги от «Дія» ждали уже давно. Ведь в ЦНАПах западных областей Украины переселенцам приходилось выстаивать огромные очереди, чтобы зарегистрироваться как ВПЛ и подать заявку на материальную помощь. Сейчас все это можно сделать онлайн всего за несколько минут.
Для оформления статуса ВПЛ и денежной помощи в приложении «Дія» требуется:
- обновить «Дія» до последней версии и выбрать во вкладке «Услуги» опцию «Получить статус ВПЛ»;
- указать свое местонахождение, а также подтвердить геолокацию (сделать это нужно будет только раз для того, чтобы получить возможность воспользоваться услугой);
- статус ВПЛ можно оформить и на ребенка – если свидетельство о рождении не подтянется автоматически, его можно ввести в «Дія» вручную;
- для оформления денежной помощи необходимо выбрать карту «є-Підтримка»;
- для получения других видов помощи, в частности, гуманитарной и медицинской, нужно оставить свои контакты.
После ввода всех необходимых данных, пользователю следует подтвердить их достоверность и нажать кнопку «Отправить». Справка внутренне перемещенного лица появится в «Дія» среди других цифровых документов.
Напомним, что для внутренне перемещенных лиц предусмотрено ежемесячное пособие от государства на сумму:
- 2 тыс. грн – для взрослого;
- 3 тыс. грн – для ребенка или лица с инвалидностью.
Эти средства можно получить на карту «є-Підтримка». Пользоваться же ими можно любым удобным для владельца способом, в частности рассчитываться за покупки, снимать в виде наличных и даже пересылать на другую банковскую карточку.