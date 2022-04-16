30 000 гривен без диплома и опыта: кого работодатели ищут во время войны

С первых дней войны в Украине значительно обострилась проблема трудоустройства. Из-за разрушения предприятий и массового переселения в более безопасные регионы около 50% украинцев потеряли работу. Остаться во время войны без средств к существованию никому не хочется, поэтому люди, немного оправившись от шока, начали штурмовать кадровые порталы в поисках заработка.





Стоит отметить, что общее количество поисковых запросов на самых популярных сайтах по поиску работы сократилось почти вдвое по сравнению с довоенными объемами. Все же многие выехали за границу и ищут варианты трудоустройства на месте. Однако соискателей дистанционной работы стало меньше всего на 4,5%. Так что такой вид занятости сейчас ползуется наибольшей популярностью в Украине.

Удаленная работа имеет множество преимуществ, особенно в военное время. Работник не привязан к конкретному месту, а для выполнения задач работодателя ему нужен только ноутбук или мобильный телефон. К тому же, большинство таких вакансий высоко оплачиваются, при этом не предполагают наличия диплома или существенного трудового стажа.

Самые популярные вакансии с дистанционной работой

На украинских кадровых порталах Jooble, work.ua, OLX Работа и т.д. наибольшим спросом пользуются специалисты IT-отрасли. Однако много объявлений от работодателей и на другие специальности с дистанционной работой. В топ предложений входят:

программист-разработчик – зарплата от 8 до 170 тыс. грн в месяц;

копирайтер – от 8 до 40 тыс. грн в месяц;

менеджер по продажам – от 7 до 72 тыс. грн;

оператор колл-центра – от 5 до 30 тыс. грн;

тестировщик ПО – от 8 до 70 тыс. грн;

дизайнер – от 7 до 120 тыс. грн.

Так что даже если из-за войны вам пришлось уехать из дома и поселиться в другом месте, вполне реально найти работу с приличным заработком, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым.

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