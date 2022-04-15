В Украине изменились правила продажи валюты: государство назвало максимальный курс доллара

Украинцам наконец-то разрешили официально покупать иностранную валюту. После почти двух месяцев запрета на покупку долларов и евро в Национальном банке решили смягчить свою политику. Не последней причиной такого шага стало процветание «черного валютного рынка» и нелегальных обменников.





Продажу наличной иностранной валюты банки начали с 14 апреля. Правда, регулятор установил определенные ограничения на курс и количество проданной отдельным банком наличности. Как сообщается в пресс-релизе НБУ, отпускать валюту можно в пределах разницы между общим объемом наличных денег в финансовом учреждении и количеством ее продажи по состоянию на предыдущий день. Такая разница будет рассчитываться каждый день и служить так называемым эталоном.

Также для всех украинских банков уже начали действовать ограничения по курсу валют:

наличный курс банка не должен более чем на 10% превышать зафиксированный Нацбанком (29,25 грн/долл);

курс банка не может быть ниже курса НБУ.

В сообщении регулятор также подчеркивает, что частичное снятие ограничений на продажу валюты позволит снизить популярность нелегальных обменников и сделать процедуру обмена более безопасной для граждан. Ведь мошенники, которые и раньше неоднократно «подсовывали» украинцам поддельные доллары и евро, на фоне массового приобретения валюты у менял могут снова активизироваться.

Несмотря на возобновление продажи валюты в наличном формате, ограничения на безналичные иностранные деньги НБУ так и не снял. Такие операции в Украине под запретом еще с первого дня войны, то есть 24 февраля. Кроме того, регулятор запретил отечественным банкам ранее определенного договором срока выплачивать кредиты, которые они получили от нерезидентов.

Что касается дальнейших планов Национального банка, то там планируют понемногу ослаблять установленные на время войны ограничения. А после отмены военного положения регулятор вернется к привычной политике плавающего курса.

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