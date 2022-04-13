Названы любимые товары украинцев, которые на самом деле являются русскими

Несмотря на то, что Украина уже больше месяца противостоит военной агрессии россии, на полках отечественных супермаркетов до сих пор можно найти немало продукции российских брендов. Причем сами товары, которые выпускаются под этими брендами, вполне могут производится в Украине. Однако часть выручки в качестве платы за использование торговой марки получают резиденты рф.





О скандальной ситуации с российскими торговыми марками заговорили на платформе «Опендатабот». Как оказалось, украинцы покупают товары более 3 тысяч брендов страны-агрессора. Самые популярные из них:

чаи «Майский», «Лисма» и «Curtis»;

детское питание «Тема», «Агуша»;

косметический бренд Faberlic;

пиво «Жигули» и «Балтика»;

молочка «Чудо» и «Простоквашино»;

медицинские препараты «Диоксидин» и «Виферон»;

средства массовой информации РБК, «Аргументы и Факты».

Оплата за использование всех этих торговых марок до войны перечислялась прямиком в россию. Сейчас рассматривается вариант с перерегистрацией данных ТМ на владельцев из Украины или других стран. Таким образом, эти бренды не попадут под действие санкций и смогут остаться на украинском рынке.

Как отметил представитель по делам интеллектуальной собственности Алексей Сердюк, в Укрпатент еще с первых дней войны непрерывно поступают заявки, касающиеся передачи прав на некоторые ТМ, а также регистрацию новых брендов. Но этот процесс довольно длительный и занимает не менее 3 месяцев. Так что первые попытки переоформить российские торговые марки на других владельцев в реестре будут зафиксированы примерно через 2 месяца.

Напомним, что в Украине сейчас идет борьба не только и российскими брендами, но и с компаниями, которые по каким-либо причинам отказываются уходить с рынка оккупанта. Чтобы продолжать работать в Украине, таким компаниям теперь придется платить в полтора раза большие налоги, чем до войны.

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