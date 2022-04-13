Мошенники украли у клиентки Привата 100 тысяч гривен: помог номер Киевстар

Клиентка ПриватБанка потеряла средства на всех своих карточках из-за популярной мошеннической схемы с номером мобильного. Поскольку ее банковский номер не был привязан к паспорту, злоумышленники легко воспользовались им в своих целях. Несмотря на жалобы гражданки, в возврате денег банк ей отказал.





Аферу с похищением номера мобильного мошенники провернули по довольно популярной схеме, от которой пострадал уже не один украинец. Поскольку номер клиентки Привата не был оформлен на ее имя, завладеть им оказалось совсем не сложно.

Один из злоумышленников обратился в офис оператора «Киевстар», выдал себя за владельца номера и сообщил о потере сим-карты. После ее восстановления мошенники получили доступ и к номеру, и к карточкам пострадавшей.

Грабители обчистили зарплатную и кредитную карточки гражданки, присвоив 105 тыс. грн. Но вернуть утраченные в результате преступных действий средства в ПриватБанке отказались. Банк ведь не виноват в том, что номер телефона клиентки не был оформлен на ее имя.

Сотрудники Привата сообщили, что компенсация возможна только если списание денег со счета произошло из-за ошибки банка. А в этом случае причиной потери денег явилась невнимательность самой клиентки. Поэтому вернуть средства могут только сами преступники, а их для этого еще должны поймать и привлечь к ответственности.

Но пострадавшая не видит в том, что произошло, своей вины. Женщина оставила гневный комментарий на сайте Минфина, обвинив во всем случившемся систему безопасности Привата. Она считает, что кроме номера мобильного банк должен использовать и другие методы идентификации. Ведь в такую же беду потенциально могут попасть и другие клиенты финансового учреждения. Тем более что у большинства украинцев номера не привязаны к паспортным данным.

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