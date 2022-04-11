Українцям розповіли про те, хто буде компенсовувати пошкодження авто під час війни

З початку війни кількість заяв від українських автовласників до страхових компаній щодня збільшується. Окрім звичайних ДТП громадяни повідомляють про знищення чи пошкодження автівки в результаті воєнних дій. Однак для страховиків війна – це так звана форс-мажорна ситуація, шкоду від якої вони не зобов’язані компенсовувати. Хто ж в такому випадку заплатить за знищену під обстрілами машину?





Як зазначив гендиректор Національної асоціації страховиків України Денис Ястреб, повертати гроші за пошкоджені транспортні засоби, як і за інше майно громадян України буде країна-агресор. Він порадив автовласникам, чий транспорт постраждав від рук російських військових, зафіксувати на фото та відео його стан. Пізніше органами державної влади буде розроблено спеціальний механізм, за допомогою якого громадянам компенсують ремонт, або ж повну вартість постраждалого автомобіля.

Варто зазначити, що схожа система вже існує для об’єктів нерухомості. Так нещодавно у державному застосунку «Дія» з’явилася послуга, яка дозволяє українцям заявити про руйнування або пошкодження свого житла. З розробкою аналогічної опції для інформування про пошкоджені транспортні засоби владі зголосилися допомогти українські спеціалісти в галузі страхування.

Якщо ж автомобіль постраждав від звичайної дорожньо-транспортної пригоди, очільник НАСУ радить користуватися європротоколом. Адже в умовах війни агенти страхових компаній, а часто й правоохоронці не можуть вчасно виїхати на місце пригоди. Натомість європротокол для страховиків є цілком достатньою підставою для виплати компенсації.

Враховуючи складну ситуацію в країні страхувальники приймають європротоколи, навіть якщо в процесі їх складання було допущено незначні порушення. Наприклад один з учасників аварії виявився не застрахованим. Найважливішим в такому випадку є якнайдокладніша фото- та відеофіксація наслідків ДТП. Такі матеріали допоможуть постраждалому у найкоротші терміни отримати свою компенсацію.

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