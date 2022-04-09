Клиенты Привата, Ощада и Моно могут влезть в долги даже с «кредитными каникулами»

В начале полномасштабной войны в Украине ряд украинских банков объявили так называемые «кредитные каникулы». Услышав о таком ослаблении правил некоторые клиенты Ощадбанка, Привата, Монобанка и других финучреждений по ошибке решили, что могут пользоваться кредитами бесплатно. Однако это совсем не так. Какие ограничения предусматривают «кредитные каникулы» и что грозит должникам?





Отечественные банки действительно существенно изменили свою политику в отношении должников. Однако даже во время «кредитных каникул» клиентам не стоит забывать о своей ссуде. Списывать долг банк точно не собирается и рано или поздно его придется вернуть.

Во время «кредитных каникул» в украинских банках действуют следующие правила:

в период действия военного положения и в течение 30 дней после его окончания долг от клиента, взявшего кредит, требовать не будут;

заемщик освобождается от пеней и штрафа за просроченные выплаты по кредиту;

начисление процентов по кредиту производится в установленном договором порядке.

Часть банков, в частности, ПриватБанк и Монобанк, в марте вообще не начисляли проценты по кредитам, проявив лояльность к своим клиентам. Но когда в апреле оба финучреждения вернули комиссию, должники были возмущены.

В ответ на гневные комментарии клиентов представители Привата и Моно объяснили, что полностью отменить начисление процентов по долгам по кредитам они не могут. Ведь благодаря этим поступлениям банки регулярно выплачивают деньги по депозитам. К тому же оба банка с апреля снизили процентную ставку на кредиты вдвое: Приват – до 1,7%, а Моно – до 1,6% соответственно.

Поэтому владельцам ссуд не стоит сердиться на финансовые учреждения, не желающие прощать им долги. Ведь «кредитные каникулы» действительно имеют немало преимуществ. И это не только отсутствие штрафа за не уплаченный вовремя долг, но и возможность сохранить позитивную кредитную историю.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿