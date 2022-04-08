Украинцам объяснили процедуру изъятия автомобиля без согласия владельца на нужды армии

Отчуждение автомобиля во время действия военного положения на нужды государства вполне законно. Однако этот процесс требует соблюдения определенных правил. Юристы рассказали, как происходит изъятие транспортного средства и какие права остаются за его законным владельцем.





Эксперты юридической компании «Дорожный адвокат» отмечают, что отчуждение автомобиля фактически означает полную передачу права собственности на него. Поэтому принимать столь серьезное решение может только военное командование, в частности ВСУ. Нацполиция и территориальная оборона таких полномочий не имеют.

Решение о принудительном изъятии транспорта требует согласования с местными властями. Исключение составляют территории, где ведутся активные боевые действия.

Отчуждение автомобиля сопровождается составлением акта, в котором указывают:

название военного командования, а также местного органа власти, согласовавшего изъятие;

данные о владельце транспортного средства;

данные о документе, подтверждающем право собственности;

информация об автомобиле, в частности марка и модель, регистрационный номер, год выпуска и т.д.

Документ должен быть подписан представителем военного командования, представителем органа местной власти и самим владельцем ТС. К акту отчуждения прилагается также документ, в котором указана оценочная стоимость конфискованного автомобиля. Одна копия акта обязательно должна быть передана владельцу автомобиля.

Оценку ТС проводят независимые эксперты или органы государственной власти. В процессе оценки владелец может высказать собственные предложения по номинальной цене его автомобиля, или обжаловать окончательную сумму оценки в суде.

После войны гражданин, у которого забрали машину на нужды государства, имеет право на компенсацию за нее. А если автомобиль сохранился – может даже вернуть его. Для этого нужно написать заявление и обратиться с ним в военкомат. Но все это станет возможным уже после отмены военного положения.

Кстати, автовладелец может сам выбирать, забрать обратно автомобиль, или получить денежную компенсацию за него.

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