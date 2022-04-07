В Украине хотят ввести дополнительные причины для увольнения работников

На официальном сайте Верховной Рады Украины на днях появился новый законопроект, предусматривающий внесение ряда изменений в трудовое законодательство. Документ под номером №7251, автором которого является Галина Третьякова из фракции «Слуга народа», был зарегистрирован во вторник 5 апреля.





В частности, в новом законе речь идет о введении еще одной причины, по которой работодатели смогут увольнять своих работников. Эта причина – несостоятельность руководителя предприятия обеспечить соответствующие условия для выполнения сотрудником своих обязанностей из-за разрушения производственной инфраструктуры. Увольнять персонал по такому поводу работодатели смогут только в период действия военного положения и по специальной процедуре, которую депутаты пообещали в ближайшее время разработать.

Кроме того, законопроект содержит еще ряд положений, призванных подстроить трудовое законодательство Украины под реалии военного времени. Одним из нововведений является разрешение на увольнение подчиненного, если он более 4 месяцев не выходит за связь.

Также участвовавшие в создании законопроекта депутаты предложили изменить продолжительность отпуска для военных. Его собираются сократить с 14 всего лишь до 7 дней. Уменьшение срока отдыха вдвое парламентарии объясняют тем, что в Украине резко увеличилось количество военнослужащих.

Из приятных новостей, закон предусматривает выплату как работникам, так и работодателям средств, которые они потеряли в связи с военными действиями. Для реализации этого положения также будет разработан специальный механизм.

В целом же создатели законопроекта считают одной из приоритетных задач перевод трудовой документации в электронный вид. Так работодателю будет гораздо проще обеспечивать документооборот, ведь он сможет отправить любые официальные бумаги на электронную почту сотрудника или контролирующего органа.

Напомним, что за месяц войны в Украине уже неоднократно возникали противоречивые ситуации вследствие неправомерного обращения работодателей со своими работниками. В частности, руководители ведущих украинских компаний «Алло», Новая почта, Rozetka и другие. принудительно отправляли в отпуск отдельных работников, а иногда даже целые отделы.

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