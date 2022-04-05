В росіян істерика: Airbnb не повертає гроші користувачам з Росії та Білорусії за скасовані бронювання

Як ми вже писали, популярний сервіс Airbnb для короткострокової оренди житла з 4 квітня припинив роботу з громадянами Росії та Білорусії, а також припинив роботу на території цих країн. Тепер виявилося, що сервіс не лише скасував броню, а й не повертає громадянам цих країн витрачені на передоплату гроші.





Росіяни, що сплатили за житло, заздалегідь почали отримувати повідомлення від сервісу, де фшеповідомляється, що повернути гроші неможливо «через банківські обмеження, що діють у цьому регіоні». Натомість обіцяно «безстроковий бонус» на бронювання. Це схоже на вишуканий тролінг, оскільки сам сервіс щойно закрив на невідомий термін можливість забронювати житло цим самим користувачам.

В росіян це викликало справжню істерику. У відгуках до додатку Airbnb в Google Play з’явилося безліч скарг зі звинуваченнями в крадіжці грошей та шахрайстві. На момент написання новини рейтинг Airbnb у Google Play вже знизився до 1,6.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿