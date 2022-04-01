В Україні подешевшає електроенергія

Вигода приєднання Української енергетичної мережі до європейської системи ENTSO-E за приблизними підрахунками Світового банку складе щонайменше 1,5 млрд. дол на рік. Однак переваги вступу до енергетичного Євросюзу відчують і пересічні споживачі. Адже суми за світло у їхніх платіжках найімовірніше суттєво зменшаться.





Про приєднання до ENTSO-E український уряд оголосив 15 березня. Синхронізація Української об’єднаної енергосистеми з європейською та повна ізоляція від мереж Росії і Білорусі стала справді значущою подією. Та як виявилося, ENTSO-E дасть нам не лише енергетичну безпеку та стабільність, а й значно збільшить вигоду від генерації.

Як зазначив керівник енергетичного напрямку в центрі аналітики BRDO Антон Зоркін, Україна тепер матиме можливість торгувати електрикою із країнами Європи. А оскільки генерація у нас перевищує споживання, то продаж енергії забезпечить чималі вливання до бюджету.

Стабільний прибуток від енергетичної галузі вплине й на ціну електрики для побутових споживачів. платіжки українців за світло відчутно полегшають, а вартість електрики стабілізується і не буде стрибати щосезону.

Важливою перевагою злиття з ENTSO-E є також лояльність європейців до альтернативних способів генерації. Завдяки цьому в Україні почне активно розвиватися зелена енергетика, балансуючи енергосистему країни.

Не змусять себе чекати й іноземні інвестори. Приналежність української енергосистеми до європейської мережі буде свого роду гарантією для великих компаній. У них не буде жодних причин остерігатися інвестицій в українську енергогалузь та промисловість. А нам після війни така фінансова підтримка для нас точно не буде зайвою.

Нагадаємо, що підготовка приєднання до ENTSO-E в Україні розпочалася ще у 2017 році. Однак для злиття з європейською енергетичною системою українській ОЕС потрібно було пройти довгий шлях та підготуватися в технічному плані..

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