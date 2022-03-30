Работодатели могут потребовать от подчиненных работать больше во время войны

В период военного положения в Украине изменили некоторые правила и нормы трудового законодательства. В частности, работодатель теперь может требовать от своего подчиненного работать 12 часов в сутки вместо 8 часов. Для этого ему не требуются никакие дополнительные разрешения.





В соответствии с законом «Об организации труда», а именно со статьей 6 этого документа, в Украине во время войны рабочее время сотрудников ограничивается 60 часами в неделю. То есть в расчете на 5-дневную трудовую неделю, это по 12 часов в сутки. Упомянутый закон был принят 15 марта 2022 года, то есть уже после вторжения российских войск в Украину.

Кроме права увеличивать рабочее время сотрудников, закон также обязывает работодателя предупреждать своих подчиненных об изменениях в графике за 2 месяца до их внедрения. Но в Госслужбе Украины по труду сообщили, что в условиях военного положения это правило можно не соблюдать. То есть, руководитель или собственник предприятия фактически может предупредить работника об увеличении продолжительности рабочего дня в любой момент.

Правила военного времени предусматривают еще одно существенное изменение, а точнее послабление, о котором очень важно знать украинцам. Касается оно обязанностей работодателя выплачивать своим подчиненным заработную плату. Если в мирное время за несвоевременную выплату зарплаты руководителя могли бы наказать, то во время войны это правило не действует. То есть собственник предприятия имеет право задерживать выплаты, если у него нет финансовой возможности своевременно рассчитаться с работниками.

Напомним, что переселенцы, в результате войны потерявшие свою работу, могут получить единовременную помощь от государства в размере 6500 грн, то есть одной минимальной заработной платы. Для этого необходимо оформить заявку на финансовую помощь в приложении «Дія». При этом никаких дополнительных документов или справок по потере источника дохода предоставлять не нужно.

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