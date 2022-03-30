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Названий вік, у якому соцмережі найнебезпечніші для психіки підлітків

30.03.2022
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Соціальні мережі є небезпечними для психологічного здоров’я підлітків у періоди «сильного невдоволення життям», пише портал The Verge з посиланням на дослідження Кембриджського університету.


Для хлопчиків це період з 14 до 15 років, а для дівчаток з 11 до 13 років. За словами дослідників, це середній вік статевого дозрівання дитини.

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Підлітки, які частіше використовували соціальні мережі в ці періоди, набрали менше балів за показниками задоволеності життям, ніж ті, що проводили менше часу у соцмережах.

Дослідження проводилося з 2011 до 2018 року, у ньому взяли участь 17 тис. осіб віком від 10 до 21 року.

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30.03.2022
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