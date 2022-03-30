Какие товары не следует покупать, что бы не помогать русской армии

Несмотря на развязанную Россией войну против Украины, на полках отечественных супермаркетов все еще можно найти товары, произведенные во вражественной стране. В основном это косметика, чаи, замороженные продукты и детское питание. За годы торговли с РФ мы привыкли ко всем этим продуктам. Но сейчас самое время навсегда вычеркнуть из жизни все русское. Как распознать продукцию оккупантов и случайно не приобрести товар родом из РФ?





Что мы покупали у России?

Отметим, что за последние 8 лет, когда Россия уже фактически вела с нами войну на Донбассе, торговые отношения с государством-агрессором так и не были разорваны. Более того, товарооборот между Украиной и РФ в 2021 году увеличился почти на 23%.

В целом за прошлый год мы приобрели у окупантов товаров и горючего на 8,13 млрд. дол. Да и Россия закупила у Украины продовольствия более чем на 4 млрд. дол. Стоит отметить, что большую часть нашего импорта из РФ составляло горючее, в том числе уголь, дизель и автогаз. Однако поставлял агрессор и другие товары: косметику, детское питание, чаи и т.д.

Что украинцам не следует покупать?

Сейчас же, когда нашу страну и нацию пытаются уничтожить российские террористы, бойкот продукции агрессора должен стать делом чести для каждого украинца. Тем более что для основной части российских товаров можно найти немало как отечественных, так и импортных заменителей.

Запомнить все наименования русских продуктов рядовым гражданам трудно. Да делать это совсем не обязательно. Чтобы не приобрести рашистскую косметику или еду, нужно лишь внимательнее присмотреться к ее штрих-коду.

Маркировка товаров родом из РФ начинается с цифер «46…». Если вы взяли такой продукт с полки, лучше положите его обратно и выберите что-нибудь другое. Например приобретите товар украинского производства, чтобы поддержать отечественную экономику. К слову, маркировка украинских товаров начинается с цифер «482…».

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