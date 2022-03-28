Отпуск за свой счет: украинцев отправляют по домам в условиях войны

Война внесла серьезные коррективы в работу предприятий, размещенных на территории Украины. Некоторые из них были повреждены в результате вражеских обстрелов, другие же просто не могут работать по экономическим причинам. Чтобы избавиться от работников, которым временно не могут платить зарплату, владельцы предприятий взяли за привычку отправлять их в неоплачиваемые отпуска. При этом мнение подчиненного иногда даже не учитывают, оформляя отпуск без его участия. Но имеет ли право работодатель принудительно отправлять в отпуск своих подчиненных?





Согласно трудовому законодательству Украины отпуск – не обязанность работника, а только его законное право. Он оформляется либо по инициативе самого работника, либо с согласия сторон. Тем более, если речь идет о неоплачиваемом отпуске, или отпуске «за свой счет». Такие правила предоставления отпусков прописаны в законе «Об отпусках», а именно в статьях 25 и 26. Так что если вас пытаются насильно отправить в неоплачиваемый отпуск, вы имеете полное право отказаться.

Если же предприниматель не может поддерживать работу своего бизнеса во время войны, то согласно статьям 34 и 113 Кодекса законов о труде он должен оформить простой. Это законный выход из положения, в отличие от оформления долгосрочных отпусков за свой счет для работников.

Оформить простой руководитель компании может даже для определенного структурного подразделения или отдельных работников, которые не могут выполнять свои обязанности в связи с не зависимыми от них обстоятельствами.

Как найти работу во время войны?

Поскольку проблема трудоустройства в Украине сейчас актуальна как никогда, государственное приложение «Дія» создало специальную подборку сервисов, которые помогут гражданам с поиском работы.

UАJobNow – ресурс, который поможет быстро найти работу не только в Украине, но и в Европе. Также здесь есть варианты работы для фрилансеров.

– ресурс, который поможет быстро найти работу не только в Украине, но и в Европе. Также здесь есть варианты работы для фрилансеров. JOB for Ukrainians – канал в Telegram с актуальными объявлениями о работе во всех регионах Украины.

– канал в Telegram с актуальными объявлениями о работе во всех регионах Украины. Работа во время войны – еще один Telegram-канал авторства популярного кадрового агрегатора Jooble с подборками вакансий для разных городов Украины.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿