Большой государственный банк ввел комиссию на популярную услугу
Клиентам Укргазбанка теперь придется платить процент за денежные переводы.
Государственный Укргазбанк ввел новый вид комиссии за свои услуги. Теперь клиенты финучреждения будут доплачивать за перевод средств на карту любого другого банка. Во сколько обойдется пользование популярной услугой?
Как сообщили в пресс-службе государственного банка, за перевод средств со счета Укргазбанка на свободные реквизиты придется заплатить 0,3% от суммы транзакции. При этом снятая комиссия не может быть меньше 5 грн, или же больше 190 грн, какой бы ни была сумма перевода.
Стоит отметить, что раньше банк не брал денег за столь привычную и довольно популярную услугу. Но, похоже, работа в условиях войны дается Укгазбанку нелегко, поэтому в финансовом учреждении попросили с пониманием отнестись к введению нового вида комиссии.
Между тем, за внутренние переводы между карточками Укргазбанка с клиентов по-прежнему не будут снимать никаких процентов. Не будет действовать комиссия и для владельцев счетов, на которые зачисляется зарплата, пенсия и другие соцвыплаты, а также проценты по депозитам.
Несмотря на то, что Укргазбанк ввел оплату за услугу, которой ежедневно пользуются миллионы украинцев, он также внес огромный вклад в поддержку украинской армии. Государственный банк перечислил на помощь Вооруженным силам Украины всю свою прибыль за прошлый месяц. К слову, в феврале Укргазбанк заработал 375 миллионов гривен. Также на счет ВСУ финучреждение перевело весь бюджет, предназначавшийся на благотворительность.
Напомним, что в Украине во время войны не будут действовать правила финансового мониторинга для физических лиц. Это означает, что клиенты могут размещать на счете в банке любую сумму, не объясняя ее происхождение. Не будут действовать ограничения и на вывоз наличных денег за границу. Средства необходимо будет только задекларировать, а дополнительные документы на сумму более 10 тыс. евро предоставлять не нужно.