Троянский конь: украинцам назвали программы, которыми сейчас пользоваться крайне опасно

Популярный украинский сервис «Опендатабот», специализирующийся на мониторинге регистрационных данных отечественных компаний, опубликовал список самых популярных российских программ, активно используемых в Украине. Также в компании объяснили, почему так важно отказаться от вражеского программного обеспечения и чем заменить приложения, к которым мы давно привыкли.





Чем грозит использование российского ПО?

Сейчас в Украине не только обычные граждане, но и крупные компании используют ряд программных продуктов российского происхождения. В общей сложности их около полусотни. Однако сейчас, во время войны с Россией, использование ПО оккупанта не только неэтично, но и крайне опасно.

Особенно высоки риски для бизнеса. Предприниматели, часто сами того не осознавая, через программные продукты предоставляют доступ к своим данным непонятно кому. Не говоря уже о том, что, покупая ПО у российских компаний, украинцы фактически финансируют войну против своего же народа.

Чем заменить популярные русские программы?

Наиболее распространенными российскими программами в Украине можно назвать антивирусы Kaspersky и DrWeb. К счастью, существует немало украинских и зарубежных аналогов, ничем не уступающих программам оккупанта. В частности, украинский антивирус Zillya, американский Microsoft Security Essentials, чешский Avast, а также продукт разработчиков из Румынии Bitdefender.

Еще одной крайне важной для украинских бизнесменов программой является учетная система 1C. Однако и для этого, казалось бы незаменимого ресурса, можно найти не менее качественные альтернативы. Например, украинская система учета Bimp, а также американская программа Microsoft Dynamics от всемирно известной корпорации Microsoft.

Владельцам онлайн-магазинов специалисты также советуют заменить российский чат-бот JivoSite на продукт украинских разработчиков Pipe.bot, американский Tawk.to, или Livehat, авторства польских программистов.

В целом же украинцам посоветовали проанализировать перечень программ, которыми они пользуются и как можно быстрее избавиться от российского ПО, чтобы уберечь собственные данные от использования врагом.

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