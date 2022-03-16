Илон Маск предостерег от доллара: есть лучшие способы спасти сбережения

Известный американский бизнесмен Илон Маск рассказал, почему не стоит доверять свои сбережения доллару. Владелец SpaceX и Tesla объяснил, в чем главный недостаток «зеленого», а также раскрыл собственный секрет управления капиталом.





Миллиардер и один из богатейших людей мира считает, что хранить свое состояние в обычной валюте очень опасно. Даже доллару США, который считается самым надежным денежным знаком в мире, бизнесмен не доверяет.

Дело в том, что доллар, как и любая другая мировая валюта, подвержен влиянию инфляции, которая в Соединенных Штатах в этом году достигла рекордного за последние 30 лет показателя. В этой связи многие финансовые эксперты ожидают падение курса доллара к евро. Кроме того Федеральная резервная система США уже запланировала поднятие ключевой ставки в 2022 году несколько раз подряд.

Учитывая временную нестабильность доллара, Илон Маск решил обсудить со своими подписчиками в Twitter возможный уровень инфляции в ближайшие несколько лет. Но впоследствии бизнесмен под собственным вопросом в социальной сети отметил, что, по его мнению, при высокой инфляции стоит сохранять капитал в «физических» активах.

«Лучше всего быть владельцем реальных ценностей, например дома, или акций компании. Это гораздо выгоднее, чем хранить сбережения в долларах, которые в любой момент могут подешеветь», – написал Маск.

Послушать известного бизнесмена стоит и украинцам, которые боятся во время войны потерять весь свой капитал из-за резкого падения курса. Не стоит пытаться всеми правдами и неправдами получить доллары, покупая их с рук у подозрительных торговцев. Гораздо надежнее вложить деньги в банковские металлы, которым не страшна инфляция, или в акции именитой компании, хотя бы даже Tesla.

Стоит отметить, что, несмотря на свое недоверие к американской валюте, Маск не разочаровался в валюте виртуальной. Он до сих пор держит определенную часть своего капитала и биткоинах, эфириумах и доджах, не желая их продавать.

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