Украинцам начали выплачивать пособие за границей

Граждане Украины, эвакуирующиеся на территорию Польши, теперь будут получать финансовую помощь от польского правительства. Единовременную выплату для украинских беженцев на днях назначил президент страны Анджей Дуда. Сколько же получат украинцы от сочувственного западного соседа?





Денежная поддержка для приезжих с территории Украины составит 300 злотых, что в пересчете на украинскую валюту соответствует 2028 грн. Закон о выдаче единовременной помощи президент Польши уже подписал, так что скоро украинцы смогут получить свои деньги.

Кроме обещанной финпомощи, данный закон также гарантирует легитимность проживания беженцев из Украины на территории Польши. Причем действие документа распространяется и на беженцев, не имеющих гражданства Украины, а также на жен и мужей вынужденно перемещенных лиц.

По предписаниям закона об украинских беженцах, они имеют право находиться в Польше в течение полутора лет. А в дальнейшем украинцы могут попросить разрешение на проживание до 3 лет. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление в соответствующее ведомство.

Кроме того, поляки создали для украинских беженцев достаточно комфортные условия жизни. Во-первых, граждане Украины получат PESEL – налоговый номер. Благодаря наличию налогового номера, они смогут устроиться на официальную работу и получать медицинскую помощь в польских больницах. Во-вторых, дети украинских беженцев смогут по желанию учиться в местных школах.

Возмещение за прием беженцев

Украинское правительство, со своей стороны, компенсирует польским местным органам власти коммунальные расходы на своих граждан. Возмещения получат общины городов, бесплатно принявших переселенцев в помещениях, находящихся в коммунальной собственности. В частности, речь идет о государственных общежитиях, многоквартирных домах и т.д.

Соответствующее постановление одобрил Кабмин Украины. Согласно решению членов правительства, компенсировать полякам будут расходы на:

водоснабжение и водоотвод;

газ;

отопление;

дрова, уголь и паллеты.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿