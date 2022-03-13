На ЧАЭС проблемы с вентиляцией: может произойти взрыв

Ситуация на Чернобыльской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем оккупантов, крайне опасна. Длительное отсутствие электроснабжения может повлечь за собой цепную ядерную реакцию и, как следствие, мощный выброс радиации.





Об угрозе очередного взрыва на ЧАЭС сообщила в прямом эфире телемарафона украинских каналов ученая Ольга Кошарная. Как уполномоченный член коллегии Госинспекции по ядерному регулированию, она пояснила, что из-за отсутствия электричества на станции не работает вентиляция. Такая ситуация опасна повышением уровня водорода, который приведет к взрыву и пожару.

Кроме того, электричество на ЧАЭС необходимо для работы закачивающих воду в бассейн насосов. Если объем воды уменьшится до 25% от необходимого уровня, это приведет к ядерной реакции. В таком случае облако радиации распространится не только на территорию Украины, но и Беларусь и часть России. А при возникновении северо-восточного ветра под удар попадут даже страны Европы.

По словам эксперта, работники Укрэнерго готовы в любой момент возобновить электроснабжение. Однако российские военные всячески этому препятствуют. Они открывают огонь, не подпуская энергетиков к станции.

Ольга Кошарная призвала международные организации, в частности МАГАТЭ, обратить внимание на происходящее на ЧАЭС и Запорожской атомной электростанции. Действия российских захватчиков выходят за пределы Конвенции по борьбе с ядерным терроризмом и могут привести к непоправимым последствиям для всего мира.

«Действия Российской Федерации можно квалифицировать как преступление по статье 2 Конвенции о ядерном терроризме», – подчеркнула эксперт.

Кроме техногенной угрозы, созданной на Чернобыльской АЭС, Россия нарушила конвенцию о защите ядерных материалов. Не говоря уже о том, что военные из РФ уже больше двух недель удерживают в заложниках работников электростанции. А это нарушение целого ряда международных законов и фактически преступление против всего человечества.

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