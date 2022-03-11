Названы продукты, цены на которые не будут завышать во время войны
Правительство внедрило специальную систему контроля.
Кабинет Министров Украины будет контролировать стоимость основных продуктов питания в период военного положения. Соответствующее постановление было принято 6 марта. Следить за стоимостью товаров обязали военные администрации каждого из регионов. Помогать местным органам власти будут Национальная полиция, Гослекслужба и Госпродпотребслужба.
На все упомянутые ведомства правительством возлагается ответственность за контроль цен на так называемые социальные продукты. К таким товарам относятся:
- пшеничная мука;
- хлеб и батон;
- макароны;
- овсяная и гречневая крупы;
- сахар;
- свинина, говядина и курятина;
- масло, сметана и молоко;
- куриные яйца;
- подсолнечное масло;
- картофель, лук, морковь, свекла и капуста.
Все эти продукты составляют основной рацион украинцев. Поэтому в условиях войны государственные структуры будут всячески блокировать попытки повышения цен на указанные товары.
Кроме базовой продуктовой корзины государственные ведомства также не позволят завышать стоимость горючего. Контролю подлежат цены на:
- 92-й и 95-й бензин;
- дизель;
- автогаз.
Последней группой товаров, которая не должна дорожать в условиях военного положения, являются лекарства. В частности, Кабмин решил зафиксировать цены на:
- раствор этанола 96%;
- противовоспалительные лечебные средства;
- антибактериальные препараты.
Параллельно с фиксацией цен чиновники временно отменили все остальные меры потребительского и рыночного контроля. Также во время войны в Украине будет запрещено проведение всевозможных проверок для предпринимателей.
Просьба не повышать цены на продукты звучала из уст местных органов власти еще с первых дней войны. Некоторые главы военных администраций даже угрожали бизнесменам обвинением в мародерстве за попытку нажиться на беде украинцев. Но, несмотря на это, некоторые предприниматели все же пересмотрели свои прайсы. В частности, в магазинах сети EVA с 1 марта цены на продукцию выросли почти вдвое. В свою очередь владелец сети всю ответственность за удорожание товаров пеложил на поставщиков.