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Названы продукты, цены на которые не будут завышать во время войны

Правительство внедрило специальную систему контроля.

11.03.2022
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Кабинет Министров Украины будет контролировать стоимость основных продуктов питания в период военного положения. Соответствующее постановление было принято 6 марта. Следить за стоимостью товаров обязали военные администрации каждого из регионов. Помогать местным органам власти будут Национальная полиция, Гослекслужба и Госпродпотребслужба.


На все упомянутые ведомства правительством возлагается ответственность за контроль цен на так называемые социальные продукты. К таким товарам относятся:

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  • пшеничная мука;
  • хлеб и батон;
  • макароны;
  • овсяная и гречневая крупы;
  • сахар;
  • свинина, говядина и курятина;
  • масло, сметана и молоко;
  • куриные яйца;
  • подсолнечное масло;
  • картофель, лук, морковь, свекла и капуста.

Все эти продукты составляют основной рацион украинцев. Поэтому в условиях войны государственные структуры будут всячески блокировать попытки повышения цен на указанные товары.

Кроме базовой продуктовой корзины государственные ведомства также не позволят завышать стоимость горючего. Контролю подлежат цены на:

  • 92-й и 95-й бензин;
  • дизель;
  • автогаз.

Последней группой товаров, которая не должна дорожать в условиях военного положения, являются лекарства. В частности, Кабмин решил зафиксировать цены на:

  • раствор этанола 96%;
  • противовоспалительные лечебные средства;
  • антибактериальные препараты.

Параллельно с фиксацией цен чиновники временно отменили все остальные меры потребительского и рыночного контроля. Также во время войны в Украине будет запрещено проведение всевозможных проверок для предпринимателей.

Просьба не повышать цены на продукты звучала из уст местных органов власти еще с первых дней войны. Некоторые главы военных администраций даже угрожали бизнесменам обвинением в мародерстве за попытку нажиться на беде украинцев. Но, несмотря на это, некоторые предприниматели все же пересмотрели свои прайсы. В частности, в магазинах сети EVA с 1 марта цены на продукцию выросли почти вдвое. В свою очередь владелец сети всю ответственность за удорожание товаров пеложил на поставщиков.

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11.03.2022
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