НБУ решил ударить по россиянам, убегающим из страны-агрессора за рубеж

Украинский Нацбанк обратился к центральным банкам Турции, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении с просьбой не обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регулятора.





Карты системы «Мир» кроме России принимают только упомянутые шесть стран. Поэтому украинский Нацбанк просит финансовых регуляторов этих государств прекратить обслуживание карт резидентов РФ. И речь здесь не только о безналичной оплате. От центробанков стран-соседей России ожидают запрета на проведение любых операций с картами «Мир», начиная со снятия наличных в банкоматах и заканчивая обслуживанием переводов P2P.

«Нацбанк пытается добиться использования всех инструментов экономического давления на страну агрессора. Финансирование войны в Украине нужно во что бы то ни было остановить. А это можно сделать, прежде всего, путем введения санкций против финансового сектора России», – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Однако отказ от обслуживания карт «Мир» ударит не только по финансовому рынку РФ. Полная изоляция популярнейшей платежной системы страны перекроет россиянам все пути для побега. Ведь после прекращения деятельности платежных систем Mastercard и Visa карты граждан России в большинстве стран стали просто куском пластика.

Как оказалось, россияне сейчас массово уезжают с родины в страны ближнего зарубежья, пользуясь тем, что их карточки там до сих пор актуальны. Поэтому запрет на обслуживание карт «Мир» в Турции, Казахстане и других государствах остановит поток российских мигрантов-беглецов.

Напомним, что в результате отказа Mastercard и Visa обслуживать карты российских клиентов, многие граждане РФ остались за границей без каких-либо средств к существованию. В один прекрассный день их карты просто перестали принимать в гостиницах и ресторанах. Так что российским туристам пришлось просить родных перевести им деньги с помощью почтовых сервисов, чтобы по крайней мере вернуться домой.

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