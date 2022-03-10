Живым или мертвым: за ликвидацию Путина предлагают рекордную сумму

Бизнесмен из Луганска Евгений Цодиков на днях сделал сенсационное заявление. Украинец предложил за голову Владимира Путина вознаграждение в сумме 10 миллиардов евро. Правда, таких денег у инициатора охоты на главу Кремля пока нет. Вместо этого он предложил гражданам Украины самостоятельно собрать гонорар для убийцы российского президента.





На призыв луганчанина откликнулись многие украинцы, которые за последние две недели уже успели яростно возненавидеть Путина. На Facebook-странице автора идеи появилось немало одобрительных комментариев. Однако нашлись и те, кто не поддержал затею Цодикова.

Некоторые скептически настроенные украинцы предположили, что смерть президента РФ ничего не изменит. Ведь он является всего лишь концентратом российского менталитета. Главная же причина враждебности восточных соседей лежит гораздо глубже.

«Мы привыкли считать Путина олицетворением зла. Однако он лишь сочетание всех худших черт русской нации. Не станет его – придет другой. И тогда через несколько десятков лет нашим детям снова придется воевать с РФ», – отметил один из подписчиков бизнесмена.

Пользователь также добавил, что лучшим вариантом для Украины станет распад Российской Федерации. Только тогда восточный сосед перестанет быть для нас угрозой.

Следует отметить, что ставки за голову главы Кремля наперебой предлагают даже его соотечественники. В частности, российский бизнесмен Александр Конанихин предложил $1 миллион даже не за убийство, а за арест российского президента. По его словам, вознаграждение достанется офицеру, который задержит Путина как военного преступника согласно международному законодательству.

Желание российских миллиардеров устранить «сумасшедшего русского царя», развязавшего войну с Украиной, уже никого не удивляет. Ведь из-за санкций США и ЕС они уже потеряли около половины своего состояния. В том числе европейские особняки и яхты, которые у российских бизнесменов просто конфисковали.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿