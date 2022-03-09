В крипту не уйдешь: россиянам ограничивают возможность работы с криптовалютами.

Самые крупные крипртовалютные майнинговые пулы прекратили сотрудничество с гражданами России. Таким образом, онлайн-ресурсы для генерирования крипты наказали россиян за жестокую войну, развязанную ими в Украине. Некоторые майнинговые пулы запретили регистрацию для пользователей с российскими IP-адресами, другие даже разорвали контракты со своими постоянными клиентами.





Первым онлайн-ресурсом, запретившим россиянам майнить крипту, стал BTC.com. По суммарному хешрейту Bitcoin этот пул сейчас занимает 8 место в мире. Ограничения, установленные с 5 марта, запрещают компаниям из РФ и гражданам страны-оккупанта регистрироваться на пуле BTC.com. Так что майнить Bitcoin россиянам теперь будет очень сложно.

Ударят новые санкции и по российским поклонникам Ethereum. Ведь с ними отказался работать самый мощный Ethereum-пул Ethermine, генерирующий около 33% этой криптовалюты.

Не захотел финансировать войну в Украине и оператор крипто-пула Bitfly. В обновленном договоре для пользователей управляющая онлайн-ресурсом компания отказалась сотрудничать с гражданами России и Беларуси, ссылаясь на закон об отмывании денег.

Не смогут пользователи с российскими IP пользоваться услугами майнингового гиганта Flexpool. В компании отметить, что никак не желают быть участниками нападения на Украину, хотя бы и в финансовом смысле. Крипто-пул переведет все средства пользователей из РФ на их цифровые кошельки и прекратит любое сотрудничество с ними.

В Flexpool отметили, что, уменьшая доходы россиян, пытаются повлиять на ход войны и лишить страну-агрессора ее финансовой мощности. В то же время, майнинговый портал пообещал возобновить сотрудничество с российскими пользователями при условии мирного разрешения военного конфликта с Украиной.

Напомним, что несколькими днями ранее гражданам РФ запретили регистрироваться на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж WhiteBIT. Таким образом, ресурс лишил дохода тысячи российских майнеров и торговцев криптой.

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