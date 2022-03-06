Стало известно, какие области Украины имеют проблемы с газом

В регионах Украины, оказавшихся в эпицентре боевых действий, гражданам приходится обходиться без газа и отопления. Отключить поставки ресурса коммунальщики были вынуждены из-за существенного повреждения газораспределительных сетей.





В настоящее время доступ к базовой коммунальной услуге потеряли жители Киевщины, Харьковщины, Николаевщины, Луганщины, Донецкой области, а также Запорожской области. Поэтому тысячи украинских семей на сегодняшний день не могут ни приготовить еду, ни, по крайней мере, обогреть свои дома.

Как отметил Оператор газотранспортной системы Украины, поставки газа пришлось прекратить из-за многочисленных обстрелов жилых кварталов. Коммуникации получили значительные повреждения, а их восстановление в условиях боевых действий невозможно. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице компании в сети Facebook.

Пока известно, что украинский оператор ГТС достиг договоренности с оператором газотранспортной системы Польши Gaz System S.A., согласно которому Украина получит гарантированные мощности, благодаря которым сможет осуществлять импорт «голубого топлива». Теперь украинцы смогут рассчитывать на 50 миллионов кубических метров горючего в сутки, независимо от наличия транзита. Такой объем газа эквивалентен среднесуточному объему потребления в Украине.

Благодаря договоренности с поляками, украинские поставщики теперь могут осуществлять импорт газа не только из Польши, но и из Словакии и Венгрии. Затем отечественные игроки рынка получили доступ к терминалам LNG на территории Хорватии и Польши.

Многочисленные усилия, прилагаемые Оператором газотранспортной системы Украины, а также всесторонняя поддержка международных партнеров сейчас играет очень важную роль. Благодаря помощи операторов смежных систем, Украина усиливает свою энергетическую безопасность, осуществляет диверсификацию путей и источников поставки «голубого топлива».

Стоит отметить, что в условиях военного положения украинские коммунальщики работают в усиленном режиме и прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребителям бесперебойную поставку воды, газа и электроэнергии. Их самоотверженная работа обеспечивает потребителям комфортные условия жизни даже в условиях военных действий.

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