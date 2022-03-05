Заработали новые правила вывоза валюты из Украины

В связи с введением военного времени НБУ отменил запрет на вывоз наличных без соответствующих справок. Ранее пересекая границу с суммой более 10 тыс. евро, граждане Украины должны были предоставить в качестве подтверждения документы из банка. Но на период военного времени регулятор решил освободить людей от лишних бюрократических хлопот.





О новых правилах перевозки валюты за границу на днях сообщили в пресс-службе ведомства. Несмотря на разрешение выезда за границу с любой суммой иностранной наличности, декларировать деньги украинцам все же придется. При этом процедура декларирования валютных ценностей будет проходить в обычном порядке.

Как отметили в Национальном банке, ограничения на выезд с большой суммой валюты были отменены, чтобы максимально упростить процесс пересечения границы для украинцев. Однако правило снова начнет действовать, как только в Украине закончится война.

Затем регулятор снял еще несколько ограничений, касающихся валютных операций украинцев. В частности, гражданам разрешили осуществлять валютные транзакции на счета государственных ведомств – Кабинета министров, профильных министерств и т. д. К тому же, теперь можно переводить деньги со счетов белорусов и россиян на специальный счет Национального банка, госструктур и простых украинцев по экспортным операциям. Исключение составляют переводы средств в белорусских рублях.

Во время военного положения Национальным банком Украины также разрешено:

предоставлять бесперебойный доступ клиентов к сейфам, если это не угрожает их жизни или здоровью;

приобретение украинскими банками гривневой наличности у иностранных финучреждений за безналичную иностранную валюту на сумму до 1 млн евро в сутки;

наличности у иностранных за безналичную иностранную валюту на сумму до 1 млн евро в сутки; операции покупки/продажи долларов и евро между банками и НБУ в установленном регулятором порядке.

Напомним, что любые операции с валютой обеих стран-агрессоров – России и Беларуси – в Украине строго запрещены.

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