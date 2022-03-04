Наличные в Украине теперь можно получить не только в банкоматах

В Украине популярные сети супермаркетов Сільпо и АТБ начали выдавать наличные клиентам прямо на кассе. Деньги можно получить в расчете на покупки. Максимальная сумма наличных денег, которую разрешено выдавать кассиру, в настоящее время составляет 6 тыс. грн.





Ввести выдачу наличных денег в супермаркетах на днях предложил Национальный банк Украины. Ведь таким образом удастся значительно упростить процедуру инкассации, которая в условиях военного положения является задачей не из легких. Удобной новой услугой станет и для граждан. Им больше не придется выстаивать очереди у банкоматов, а снять наличные можно будет просто во время закупок.

Чтобы снять наличные деньги на кассе, нужно только приложить карту к терминалу, перед этим уточнив кассиру точную сумму, которую вы хотите снять. Отказать в выдаче наличных денег в АТБ и Сільпо могут только если в кассе уже нет средств.

Также в НБУ посоветовали отдавать предпочтение безналичной оплате. Это необходимо не только для упрощения инкассации, но и для слаженной работы банковской системы страны. Если же в магазине вам отказывают в оплате картой – это повод для жалобы. За такое нарушение торговая точка вынуждена будет уплатить штраф в сумме 8500 грн.

Что еще изменилось в работе супермаркетов?

Военное положение заставило большинство магазинов и супермаркетов пересмотреть правила работы. К примеру, в АТБ сразу же изменили часы открытия и закрытия магазинов сети. Время их работы согласовываются с комендантским часом, установленным в каждом отдельном городе. Кроме того, в АТБ полностью запретили продажу алкоголя, а социальные продукты, в частности, крупы, хлеб и консервы продают по две штуки в руки.

В Сільпо время работы также существенно урезали. А некоторые магазины, находящиеся в местах активнейших военных действий, вообще пришлось закрыть. В частности, супермаркеты Сільпо и АТБ еще в первые дни войны закрыли двери нескольких торговых точек в Киеве, Харькове и Чернигове.

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