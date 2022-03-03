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Стало известно, когда Украина может стать полноценным членом ЕС

Какие возможности откроет Евросоюз для послевоенной Украины?

04.03.2022
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Особая процедура вступления Украины в ЕС, инициированная нашими европейскими партнерами, стала ничем иным, как проявлением безграничной приверженности и уважения к нашему народу. Отчаянное сопротивление украинцев оккупантам стало для стран-членов Евросоюза безоговорочным доказательством того, что Украина уже ментально является частью свободной Европы. Поэтому его принятие в Европейский союз следует ускорить.


Несмотря на множество бюрократических процедур, сопровождающих присоединение к Евросоюзу, Европарламент абсолютное большинство поддержал применение в Украине специальной процедуры вступления в альянс. Сколько времени продлится эта процедура и какой помощи может ожидать Украина после присоединения к ЕС?

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Пока о конкретных сроках присоединения Украины к самому масштабному объединению европейских стран говорить сложно. Инициированная Европарламентом процедура абсолютно новая и ни к одной стране раньше не применялась.

Известно лишь, что европейцы собираются обойти некоторые бюрократические вопросы из-за беспрецедентности ситуации. Украина не может ждать и помощь ей необходима уже сейчас. Но для вступления в Евросоюз нам все равно нужна поддержка всех стран-членов организации и внедрение определенных внутригосударственных процедур.

Несмотря на все процедура присоединения к ЕС, которая, скорее всего, продлится от недели до нескольких месяцев, дает украинцам надежду на реальную помощь европейских стран в восстановлении Украины после войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже внес на рассмотрение ЕС предложение о предоставлении Украине 100 млрд. евро материальной помощи на восстановление экономики и инфраструктуры. Эта сумма значительно превышает гуманитарную помощь, предложенную МВФ и Всемирным банком. И это только начало.

Европейцы поняли, что Украина с ними одной крови, а независимость и демократия – самая высокая ценность для нашего народа. ЕС уже открыл для нас свои двери. Победа и восстановление Украины стали делом чести всех осознанных европейских стран. Поэтому вступление в ЕС, сколько бы времени оно ни заняло, больше не является вопросом для обсуждения, а лишь констатацией факта.

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04.03.2022
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