Еще один крупный банк ввел кредитные каникулы для всех украинцев

Ряд украинских банков с началом военных действий в Украине решили несколько ослабить кредитные правила для граждан. Большинство отечественных финансовых учреждений уже отменили начисление процентов по кредитам и продлили срок возврата средств.





Приобщился к общей тенденции и банк Райффайзен. Финучреждение, вслед за ведущими банками страны устроило временную кредитную амнистию для своих клиентов в связи с введением в Украине военого положения.

Новые правила будут действовать до 31 марта этого года. Отсрочка для должников банка будет включена автоматически. То есть клиентам не придется обращаться в филиал или даже информационный центр.

Следует также отметить, что кредитные каникулы Райффайзен устроил не только для физических лиц, являющихся держателями карт банка. Отсрочка также будет действовать для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей.

Как отметили в пресс-службе финансового учреждения, клиенты узнают об отсрочке по своему кредиту с помощью СМС или уведомления в мессенджере Viber. Корпоративных клиентов будут информировать менеджеры банка в индивидуальном порядке.

Решение руководства Райффайзен Банка по отсрочке по кредитам стало шагом навстречу украинцам. Ведь в эти страшные военные будни гражданам отнюдь не до возврата долгов.

Напомним, что время для выплаты кредитов увеличили и другие украинские банки. В частности, в ПриватБанке установили отсрочку для должников на 90 дней, а в Монобанке на 1 месяц.

Правда, некоторые финучреждения все же решили снизить кредитные лимиты своих карточек на фоне внедрения военного положения. Например, в Монобанке для всех карт установили кредитный лимит в 10 тыс. грн. ПУМБ также снизил кредитные возможности клиентов – до 5 тыс. грн. ПриватБанк, который в первые дни войны также уменьшил кредитные лимиты на своих картах, уже 26 февраля возобновил предварительные суммы доступных ссуд для всех клиентов.

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