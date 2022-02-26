Украинцам рассказали, как сохранить свои сбережения во время войны

Начало военного конфликта в Украине спровоцировало резкое падение курса национальной валюты. По состоянию на пятницу 25 февраля стоимость доллара в Украине составила 30,45 грн/долл. Однако если вы хотите сохранить свои сбережения, делать ставку и «жесткую» американскую валюту сейчас не стоит.





Как отметил аналитик брокерской компании RoboForex Андрей Гойлов, покупать доллар так сказать «на эмоциях» – большая ошибка. Ведь когда ситуация в Украине стабилизируется, курс вернется к привычным отметкам в 27-28 грн/долл, а вы существенно потеряете разнице в курсе.

Как сберечь деньги в условиях войны?

В случае дальнейшего обострения военного конфликта в Европе, дестабилизация коснеться и доллара, и евро. Наиболее стабильной инвестицией в столь тяжелые времена эксперты считают ценные металлы, например банковское золото. В частности, кандидат экономических наук Егор Киян советует делать ставку именно на эту «желтую валюту».

Только за последние 5 лет стоимость 1 грамма банковского золота выросла с 1047,4 грн до 1769,2 грн, то есть более чем в полтора раза. В то время как доллар с 2017 года прибавил в цене лишь около 5%. Так что разница в эффективности таких инвестиций очевидна.

В то же время основатель компании Performance management Сергей Сароян советует украинцам хранить свои деньги в долларовых банковских депозитах. Он считает, что «американец» все же является наиболее надежной среди других мировых валют. На руках же стоит иметь такое количество наличных денег, которого хватит на 2-3 месяца. Эту сумму украинцы могут хранить в «тревожном чемоданчике» на случай, если придется покинуть свой дом.

Также украинские экономисты посоветовали гражданам не скупать в панике продукты и избегать нерациональных трат. Поскольку в большинстве городов Украины поставка товаров первой необходимости в магазины происходит регулярно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿