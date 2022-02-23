Украинцы потеряют право напрямую продавать и покупать квартиры

В скором времени недвижимость в Украине может подорожать на 2-3%. Причиной роста цен станут новые правила заключения сделок, а точнее – запрет на проведение операций с недвижимым имуществом без участия риелтора. Соответствующий законопроект парламентарии намерены рассмотреть уже 23 февраля. Изменения, которые в нем предусмотрены, перевернут рынок недвижимости страны «с ног на голову».





Как отметил профильный эксперт Юрий Пита, являющийся главой Ассоциации специалистов по недвижимости, проект закона №3618 в частности предусматривает создание единой организации, в которую обяжут войти всех специалистов в сфере недвижимости. Как раз эта так называемая «Федерация» и станет принимать решение, кому из игроков рынка можно осуществлять профессиональную деятельность, а кому нет.

Чтобы попасть в список разрешенных отечественным риелторам, придется пройти «семь кругов ада» и получить целый ряд разрешительных бумаг. В частности, риелторам не позволят работать без следующих документов:

квалификационного свидетельства брокера;

сертификата субъекта риелторской деятельности;

квалификационного свидетельства специалиста в области операций с недвижимостью.

Глава ассоциации релторов считает, что такие предписания нового закона окажут значительное давление на участников рынка недвижимости. Тотальный контроль и необходимость получения права на профессиональную деятельность вполне могут привести к появлению монополии на рынке. К тому же законопроект создаст очень благоприятную среду для процветания коррупции и некомпетентных риелторов-мошенников, попросту купивших себе лицензию на работу.

Также Юрий Пита подчеркнул, что сейчас в Украине с участием риелторов производится лишь около 45% всех сделок с недвижимостью. То есть участники соглашения могут по своему усмотрению решать, хотят ли привлекать к делу профильного специалиста. Но новый закон отнимет у них и это право. Ведь без риелтора ни сдать, ни продать квартиру больше не удастся. Так что изменения, которые хотят «протащить» создатели закона о недвижимости, усложнят жизнь не только риелторам, но и их клиентам.

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