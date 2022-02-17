В українських супермакетах зізнались, як прямо обманюють покупців

Не таємниця, що касири та продавці українських супермаркетів частенько обманюють клієнтів. Торгівля прострочкою, неправильна здача та інші хитрощі вже нікого не дивують. Та як виявилося усе це працівники торгових мереж роблять зовсім не заради власної вигоди, а від безвиході. Чому ж продавці опинилися в такому положенні та що насправді спонукає їх обманювати покупців?





Виправдовуючи власні вчинки більшість українських торговців звинувачують систему, за якою працюють супермаркети. Будь-яку недостачу у касі, та навіть вартість вкраденого товару «вішають» на продавців й охоронців. Ба більше, у деяких магазинах касирам доводиться компенсовувати власнику навіть прострочку. Тобто фактично на них покладають відповідальність за те, що товар не було продано вчасно, до закінчення терміну придатності.

Для стороннього спостерігача це звучить абсурдно. Однак саме такими є реалії працівників торгової галузі. Продавці скаржаться що після усіх відрахувань за нестачу в касі, зіпсований товар та дрібні крадіжки, на руки їм видають мізерну зарплату, за яку неможливо прожити. Тож вони змушені дурити покупців, щоб хоч якось виживати.

«Відпрацювала зміну на касі. Здала виторг 30 тис. грн. Але виявилося, що не вистачає ще 120 грн. Довелося докладати із власної кишені. І так ледь не щодня. Тож якщо у супермаркеті вам не додали до здачі 20-30 коп., можете бути впевнені – продавець не покладе їх у власну кишеню, а залишить у касі, щоб покрити нестачу», – розповіла касирка одного із супермаркетів Дніпра.

Варто зазначити, що завдяки відпрацьованій системі адміністрація супермаркетів має повне право «обдирати до нитки» власних працівників. Більшість касирів та охоронців оформляють на мінімалку. А решта зарплатні розраховується як бонуси чи премія, яких працівника можуть легко позбавити.

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