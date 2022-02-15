Названо 7 класних фішок Android 11, про які ви могли не знати

Які цікаві та корисні фішки з’явилися у телефонах під керуванням Android 11?





У 11 версії Android було додано багато функцій, завдання яких – розширити можливості користувачів та спростити процес експлуатації мобільних пристроїв. Деякі з них нові, інші спочатку видалені, а тепер знову повернулися. У статті розповімо про 7 класних фішок, якими володіє Android 11.

Журнал повідомлень

Практично з кожним відбувалася неприємна ситуація, коли користувач випадково закривав повідомлення, що щойно прийшло, не встигнувши його прочитати. Тепер на телефонах Android 11 з’явилася можливість переглядати історію повідомлень. Щоб активувати цю функцію, потрібно самостійно її увімкнути в налаштуваннях пристрою в розділі «Сповіщення».

Режим польоту без вимкнення Bluetooth

Раніше під час активації авіарежиму на телефоні відключалися всі бездротові з’єднання: GPS, Wi-Fi, Bluetooth та мобільні дані. Однак із зростаючою популярністю бездротових навушників це стало незручно. Наприклад, у поїзді або літаку при активованому режимі польоту користувачі не мали можливості послухати музику або переглянути завантажений фільм. Зараз авіарежим не вимикає Bluetooth, а отже, власники бездротових навушників можуть спокійно насолоджуватися контентом у будь-якій ситуації.

Більш опрацьована система повідомлень

Тепер всі повідомлення відображаються не просто по порядку, а поділяються на розділи: чати, без звуку, попередження і т.д. Так люди, які отримують багато повідомлень з різних програм, зможуть простіше в них орієнтуватися і точно не пропустять важливе повідомлення. Крім того, додалися й інші особливості:

Будь-якому повідомленню можна додати пріоритет, наприклад, певній програмі або чату.

Зі шторки можна не тільки відповідати на повідомлення, а й відправляти зображення.

Автоматичне ввімкнення темного режиму

Раніше на мобільних пристроях була доступна лише автоматична зміна яскравості, яка залежить від зовнішнього освітлення. В Android 11 з’явилося автоматичне увімкнення/вимкнення темного режиму. Залежно від часу доби на телефоні активуватиметься звичайний режим або темний, щоб знизити навантаження на очі та підвищити комфорт користувачів.

Вбудований запис екрану

Користувачам Android більше не потрібно шукати та завантажувати сторонні програми для запису екрана. Тепер є вбудована функція, яку можна активувати через шторку. У ній можна не тільки здійснювати сам запис, а й виконати основні налаштування:

Увімкнути/вимкнути звуки системи.

Записувати/не записувати торкання екрана.

Записувати/не записувати звук з мікрофона або екрана.

Вибрати роздільну здатність та частоту кадрів відео.

Новий інструмент для швидкого керування

Тепер при утриманні кнопки живлення на Android з’являється нове меню, в якому користувач зможе:

Отримати швидкий доступ до Google Pay.

Керувати пристроями розумного будинку, не заходячи до програми.

Включити одну з шести пріоритетних програм, які можна обрати самому.

Одноразові дозволи

Користувачам більше не потрібно самостійно відкликати непотрібні дозволи у програмах, щоб ті не збирали інформацію про них. Тепер при запиті доступний варіант “Тільки цього разу”, який дозволяє дати одноразовий дозвіл. Це корисно для програм, що рідко використовуються, або функцій (наприклад, мікрофон для одноразового дзвінка через банківську програму).

Тішить, що розробники Google дозволяють використовувати Android 11 на доступних смартфонах – раніше актуальні версії програмного забезпечення були доступні тільки на флагманських моделях.

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