В Украине резко подорожает хлеб: названы сроки роста цены

Украинцам рассказали, что будет с ценой на хлеб. Его стоимость продолжит расти еще по крайней мере до сентября. Первопричиной удорожания главного продукта эксперты называют дефицит качественной муки.





Детальнее о ситуации с ценами на хлеб рассказал Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства. Он отметил, что резких скачков стоимости выпечки ждать не стоит. Цена будет расти постепенно, по мере уменьшения запасов качественной муки в Украине.

«Цена будет постепенно расти примерно до сентября. Главной причиной возникновения такой тенденции является негативная ситуация по балансу муки. В частности, речь идет о пшенице 2-го и 3-го классов», – рассказал Томич.

Кроме того специалист назвал еще одну существенную причину удорожания хлеба – это увеличение стоимости энергоносителей. Ведь для обработки зерна и выпечки хлеба требуется немало газа, угля и электроэнергии.

Эксперт также подчеркнул, что удешевления хлеба не следует ожидать и в следующем 2023 году. Ситуация может даже ухудшиться, поскольку по прогнозам аграриев урожай зерновых культур в 2022 году будет значительно ниже, чем в 2021 году.

Несмотря на нехватку качественной пшеницы в Украине, сельхоз-магнаты не желают сбавлять обороты и охотно продают более 90% отечественных зерновых за границу. Более того, по состоянию на начало февраля из Украины вывезли аж 40 млн тонн зерновых. А это на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Причем экспортируют аграрии преимущественно продовольственное зерно, которое чаще всего используется для выпекания хлебобулочных изделий.

Поэтому не исключено, что хлебопеки скоро начнут экономить на муке, чтобы удержать цену на приличном уровне. То есть хлеб будут выпекать не из продовольственной муки, предназначенной для выпечки, а из фуражного зерна. А такое зерно, как известно, кормовое, и по своему вкусу и свойствам значительно уступает элитным сортам.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿