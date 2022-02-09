Теперь онлайн: в «Дія» добавили возможность, о которой годами просили украинцы

В приложении «Дія» теперь можно будет получить едва ли не самый популярный документ, а именно – справку о несудимости. Раньше за ней нужно было лично обращаться в МВД. Однако сейчас документ появился в онлайн-доступе. Чтобы его сгенерировать, понадобится только «Дія.Підпис».





О новинке разработчики рассказали в понедельник 8 февраля во время Diia Summit, транслируемого на канале «Дія» в YouTube.

«Эта услуга очень популярна, но в то же время наиболее проблемная из всех, предоставляемых сервисными центрами МВД», – отметил Денис Монастырский, глава Министерства внутренних дел.

Справка о несудимости – это документ, подтверждающий, что гражданин не привлекался к уголовной ответственности, не объявлялся в розыск и, а также не был судим.

Такую справку чаще всего требуют для изготовления загранпаспорта, оформления визы или вида на жительство, при трудоустройстве, в военкомате. Однако без нее также невозможно оформить попечительство, принять участие в тендере и даже восстановить некоторые из личных документов. Неудивительно, что справку о несудимости за год заказывает около полумиллиона украинцев.

Ранее для получения данного вида документа нужно было лично явиться в местное отделение МВД. Однако справку на руки выдавали не сразу. Гражданину приходилось ждать ее изготовления от 2 до 10 рабочих дней.

Однако благодаря разработчикам приложения «Дія» генерирование справки о несудимости теперь занимает всего несколько минут. Пользователю просто нужно подтвердить свою личность с помощью «Дія.Підпис». Таким образом автора государственного приложения уже в который раз упростили жизнь украинцам.

Напомним, что функцию «Дія.Підпис» недавно обновили. Вместо того, чтобы крутить головой, теперь нужно просто моргать глядя в камеру смарфона. С помощью «Дія.Підпис» можно заверить любой официальный документ, например доверенность, заявление, договор аренды и другие документы, с которыми работает государственное приложение.

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