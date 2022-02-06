Так дешево больше не будет: Vodafone резко поднял цены на популярные тарифы

Vodafone в скором времени повысит стоимость целого ряда популярных тарифных планов. Пользоваться услугами оператора по новой цене клиенты начнут уже с 11 февраля. За год связи теперь придется платить на несколько сотен гривен больше.





Внезапный рост стоимости услуг Водафон объяснил значительным увеличением трат на развитие собственной сети. Второй по количеству абонентов оператор страны, прежде всего, повысил цену своих услуг в рамках предложения «Год без абонплат». Все новые абоненты будут платить за годовые пакеты уже совсем другие цены, на несколько сотен гривен выше прошлогодних.

Детальнее о новых тарифах сообщило информ-организация «Мобильная связь Украины» (MZU). Согласно их данным, обновленные пакеты услуг в расчете на 1 месяц пользования будут обходиться абонентам на несколько десятков гривен больше.

В частности, пакет SuperNet Start, который раньше стоил 1500 грн в год, теперь предлагают по цене 1595 грн. То есть месячная абонентская плата выросла с 125 до 145 грн.

Тарифный план SuperNet Pro теперь стоит 2255 грн в год, то есть 205 грн в месяц. Раньше же его стоимость составляла всего 2160 грн, а в пересчете на месяц – 180 грн.

Пакет SuperNet Unlim с 11 февраля будет стоить уже не 3120 гривен, а все 3300 гривен. То есть, за месяц пользования услугами, входящими в этот тарифный план, пользователи будут платить 300 грн вместо 260 грн.

Чтобы подтолкнуть клиентов к покупке пакета услуг сразу на весь год, в Vodafone предложили специальные цены для новых абонентов. Они будут действовать только в первую неделю после подключения к сети оператора. Согласно им годовые пакеты можно будет приобрести по следующим ценам:

SuperNet Start – за 1275 грн (за 320 грн дешевле);

SuperNet Pro – за 1830 грн (на 425 грн дешевле);

SuperNet Unlim – за 2660 грн (на 640 грн меньше).

Новые тарифы оператор уже опубликовал на своем официальном сайте. Так что все желающие могут ознакомиться с ними и выбрать для себя самый выгодный вариант.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿