У абонентов Киевстар внезапно исчезли деньги со счетов: оператор объяснил причины

Украинцы, пользующиеся услугами компании Киевстар, столкнулись с непредсказуемыми трудностями. В течение нескольких часов они не могли ни позвонить, ни отправить SMS. При попытке совершить звонок система сообщала, что на счете недостаточно средств. Хотя в большинстве случаев это было не так.





Некоторые клиенты, столкнувшись с такой проблемой, даже решили, что с их счетов каким-то образом списали все средства. Однако в офисе оператора ситуацию объяснили обыкновенным сбоем системы при обновлении программного обеспечения. Ведь, кроме невозможности воспользоваться услугами связи, клиентам также не удавалось пополнить свой счет или зайти в приложение Киевстар.

Следует отметить, что сбой затронул только абонентов, пользующихся пакетами подписки. Контрактные клиенты не почувствовали никаких изменений в работе сервисов оператора.

Проблему со связью и работой приложения технические специалисты компании Киевстар решили всего за несколько часов. В пресс-службе первого по количеству абонентов оператора страны подчеркнули, что никакие средства со счетов клиентов не списывались. То есть из-за сбоя система просто сообщала им ложную информацию, будто у них закончились деньги.

После исправления программной ошибки и восстановления доступа абонентов к их пакетным услугам все пострадавшие получили компенсацию за временные неудобства. Как отметила представительница компании Ирина Леличенко, клиентам начислили бонусные услуги в виде извинений от компании. Пресс-секретарь попросила пользователей проявить понимание, объяснив, что от технических сбоев перестраховаться невозможно.

За несколько часов без сервиса Киевстар абоненты получили щедрую награду в виде дополнительных минут и СМС. Компенсация еще раз демонстрирует отношение сотового оператора к своим клиентам. Похоже, именно благодаря такому высокому уровню сервиса Киевстар на сегодняшний день является самым популярным оператором Украины, а количество его абонентов насчитывает более 26 миллионов человек.

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