Опасная недвижимость: названы типы квартир, которые в Украине покупать точно не следует

Тенденции рынка недвижимости в Украине постоянно меняются. Так что если вы собираетесь приобрести жилье, нужно быть как говориться «в теме». Какие типы жилья покупать выгодно, а на какие и смотреть не стоит. Ведущие риелторы страны поделились своим опытом.





Хрущевки

По мнению Сергея Степенко, управляющего партнера в консалтинговой компании SV Development, покупать хрущевку – не самая лучшая идея. Обратить внимание на такую квартиру стоит только тогда, когда хозяин продает ее со значительной скидкой – более 20%. Только в этом случае ваша инвестиция будет удачной.

В то же время автор известного блога о недвижимости Наталья Медведева отмечает, что решение о покупке такого жилья зависит от многих факторов. В частности важно, в каком районе расположен дом, какое его состояние и есть ли поблизости вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура. Если коммуникации в порядке, а квартира находится в одном из центральных районов города – это далеко не самый плохой вариант.

Новостройки

Покупка квартиры в доме, который еще строиться – дело рискованное. Об этом вам скажет любой юрист. Эксперт Наталья Медведева рекомендует покупать жилье в новостройке, уже сданной в эксплуатацию. Это гораздо надежнее, чем платить за недвижимость, которой еще просто не существует.

Важно также перед покупкой жилья узнать как можно больше об особенностях дома и окружающей его территории. Не лишним будет и пообщаться с соседями, расспросить их о впечатлениях от проживания в выбранном вами доме.

Квартиры без ремонта

Новостройка без ремонта, или так называемый сырец – сейчас не очень выгодный вариант. Поскольку стройматериалы за последние несколько лет значительно подорожали, ремонт влетит вам в копеечку. Так что лучшей инвестицией станет отремонтированная квартира в новом доме, полностью готовая к проживанию.

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