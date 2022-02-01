Больше всего рисков: стали известны шансы оккупации Харькова

Сценарий нападения российской армии с востока и оккупацию Харькова сейчас активно обсуждают в обществе. Украинцы считают, что для врага такая стратегия является одной из самых удобных. Однако министр обороны Украины Алексей Резников придерживается иного мнения. Он убежден, что для России наступление на Харьков будет иметь катастрофические последствия.





Глава Минобороны подтвердил, что юг и восток Украины больше, чем другие регионы, рискуют оказаться в зоне наступления врага. И неудивительно, ведь они находятся ближе всего к границе с Россией. Однако вероятность прямого вторжения Резников все же отвергает.

Чиновник аргументирует свою позицию тем, что последствия для России в случае открытого нападения будут слишком тяжелыми. Поэтому соседи просто не отважатся на такие решительные действия. Министр посоветовал украинцам, в частности харьковчанам, не поддаваться панике, поскольку сейчас для нее нет никаких оснований.

Почему не стоит бояться оккупации Харькова?

Идея захвата врагом Харькова украинцам кажется достаточно правдоподобной. В этом регионе проживает много людей, имеющих родственные и дружеские отношения с гражданами соседней страны. Да и президент Владимир Зеленский недавно прокомментировал возможность наступления врага через участок границы с Харьковской областью.

Однако пресс-секретарь главы государства объяснил, что слова Зеленского были вырваны из контекста. Он заверил, что оккупацию Харькова президент считает маловероятным сценарием.

В то же время глава Харькова Игорь Терехов заверил жителей, что город в любом случае устоит перед оккупантом. У региона есть все необходимые силы и средства, чтобы защитить население. Так что беспокоиться харьковчанам не стоит.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с Госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном подтвердил, что Россия не планирует наступления на Украину. Это заявление Лавров сделал 21 января. Так что, даже несмотря на известную двуликость врага, такое обещание представителю мощнейшего государства в мире можно считать своего родагарантией безопасности для Украины.

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