В Украине пересчитают пенсии: кому прибавят пол тысячи гривен

В Украине весной традиционно будет проведена индексация пенсий. Выплаты начнут пересчитывать с 1 марта. Сумма повышения должна покрыть инфляцию и рост зарплат за прошедший год.





Какую надбавку ждать пенсионерам?

Средняя сумма, на которую увеличится пенсия украинцев, составит 500 гривен. Конечно же не всех пожилых людей ожидает именно такое повышение. Кто-то получит только лишь на 100 грн больше, а кто-то и на все 800 грн. Все зависит от размера пенсии, которую украинец получает сейчас.

В общем же процент, на который увеличат выплаты после индексации – это половина инфляционного показателя за прошлый год плюс половина от среднего роста зарплаты за последние 3 года. В 2022 году эта цифра равна 14%.

На сколько реально поднимут пенсию?

Следует отметить, что 14% надбавки рассчитываются из «голой» пенсионной ставки. Доплаты за возраст или сверхстаж здесь не учитываются. То есть, если ваша пенсия вместе со всеми дополнительными выплатами равна к примеру 3000 грн, а без них – 2500 грн, то надбавка будет составлять 14% от 2500 грн, то есть все лишь 350 грн.

Что касается пенсионеров, которые не заработали даже на минимальную пенсию, они могут вообще не получить повышения выплат. Ведь если по расчетам их пенсия составляет, например, 1500 грн, то на руки они все равно получают минималку – 1934 грн. Таким образом даже после индексации размер выплаты такого пенсионера будет гораздо меньше минимальной пенсии, а государство продолжит выплачивать ему ту же сумму в 1934 грн.

Кто еще не получит надбавку?

Некоторых пенсионеров индексация вообще не коснется. Речь идет об украинцах, вышедших на заслуженный отдых после 2019 года. Их пенсия по мнению государства еще не успела устареть, ведь рассчитывалась с учетом средней зарплаты за последние три года.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿