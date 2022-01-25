Hardnews

Власники iPhone 13 обурюються: eкрани смартфонів заливаються рожевим кольором

25.01.2022
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iPhone 13, що вийшли наприкінці минулого року, є еталонними флагманами і всі Android-виробники, так чи інакше, випускаючи свої пристрої преміум-класу порівнюють їх з гаджетами купертиновців. Проте, з iPhone 13 трапилась серйознна проблема, яка може зіпсувати репутацію фірми.


Екрани смартфонів раптово стають рожевими. Причому спонтанно, без жодних причин. Перше повідомлення з’явилося ще наприкінці жовтня 2021 року. Автор повідомив, що його телефон почав вилітати, перезавантажуватись, а екран став заливатися рожевим кольором. Потім хлопець звернувся до сервісного центру і йому поміняли пристрій, але, зважаючи на все, брак має масовий характер.

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Особливо багато скарг на проблему з екраном надходить від жителів Китаю. Було виявлено закономірність, що неполадки починаються після використання GPS. Представники Apple вже прокоментували ситуацію. Вони заявили, що дисплей заливається рожевим через системну помилку, а не апаратний брак. Допомогти уникнути проблеми може оновлення до останньої версії iOS. На iOS 15.3 вона не спостерігається.

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25.01.2022
1 хвилина на прочитання

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