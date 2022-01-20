Украинцы могут бесплатно получить криптовалюту и NFT: бесплатные раздачи в январе

В этом месяце несколько популярных сервисов устроили раздачу «крипты» для своих пользователей. За минимальную оплату они предлагают солидную партию токенов, которая может существенно увеличить содержание вашего криптокошелька. Мы выделили 5 ресурсов с наиболее выгодными акциями и предлагаем ознакомиться с условиями получения цифрового бонуса.





Первый проект, на который следует обратить внимание, это fees.wtf. О старте раздачи своего токена WTF он объявил еще на прошлой неделе. Чтобы принять участие в раздаче и стать владельцем 30 WTF, необходимо истратить 0,05 ETH (159,5 долл.). Еще 0,01 ETH (32 долл.) участник заплатит, чтобы получить свой эйрдроп, плюс комиссия Ethereum.

Еще один популярный ресурс LooksRare начал раздачу токенов собственного авторства Looks 10 января. Разработчики планируют подарить 120 миллионов токенов, каждый из которых стоит около 4,4 дол. Получить крипту бесплатно здесь могут клиенты онлайн-рынка OpenSea, чей оборот за последние 6 месяцев составил более 3 ETH. При этом за каждую транзакцию LooksRare берет комиссию в 2%.

Следующим в топе проектов для «легкого заработка» стал Gas DAO. Раздачу собственных токенов GAS он запустил еще в декабре 2021 года. Бесплатную крипту могут получить клиенты, которые торговали «эфиром» и потратили более 1,5 тыс. дол. на комиссию Gas DAO.

Онлайн-ресурс OpenDAO дарит «крипту» SOS всем активным пользователям рынка OpenSea. Число полученных монет зависит только от активности на рынке NFT, а именно от оборотов USDC, ETH и DAI.

Последним в пятерке бонусных криптосервисов стал DappRadar, распределивший между своими пользователями часть собственноручно выпущенных токенов. Альтокоин под названием Radar можно использовать для оплаты услуг в рамках данного проекта. Клиенты, владеющие более чем 5 тыс. коинов Radar, будут иметь право пользоваться PRO-версией программы. Правда, для получения обещанного вознаграждения придется уплатить символическую комиссию.

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