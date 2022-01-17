Фильтры салона – принцип работы

В воздухе на трассах с интенсивным движением автотранспорта, в городе, постоянно простаивающем в пробках из-за большого количества транспорта скапливаются тяжелые химические элементы: продукты сгорания топлива, асбест, шинная крошка, угарный газ, тяжелые металлы и т.д.





Что бы защитить водителей и пассажиров от подобной концентрации вредных веществ были разработаны фильтр салона, которые очищают воздух, поступающий внутрь авто.

Салонные фильтры разделяются на три основные группы:

Противопылевые фильтры;

Угольные фильтры.

Комбинированные фильтры

Простой пылевой фильтр служит для очистки воздуха от определенных вредных компонентов: сажи, пыли, различных растительных аллергенов. Фильтрующим элементов в таких изделиях выступает в основном бумага, способная задерживать только достаточно крупные частицы размером до 1 микрона. В некоторых моделях простых фильтров для фильтрующего элемента применяют материалы из синтетических волокон, которые электризуются и улавливают частицы посредством притягивания.

В отличии от воздушных фильтров в системе двигателя, пылевой салонный фильтр имеет более низкую плотность фильтрующего материала, поэтому основным недостатком их является неэффективность против токсичных газов и различных запахов.

В угольных фильтрах салона, в качестве фильтрующего элемента применяется активированный уголь, обладающий высокой плотностью благодаря своей пористой поверхности. Сначала макропорами улавливаются молекулы токсичных соединений, которые потом транспортируются к микропорам. Этот процесс называется адсорбция. Такие фильтры вполне эффективно защищают от вредных соединений, не справляясь только с угарными газами.

Фильтры салона комбинированные – новый инновационный продукт, их эффективность на 25% выше в сравнении с угольными фильтрами. Фильтрующим материалом в таких фильтрах выступает полифенольный состав, который связывает и нейтрализует поступающие с воздухом аллергены и микробы. Комбинированные фильтры задерживают частицы мелкодисперсной пыли, резины, сажи, более крупных и твердых частиц загрязнений, нейтрализуют неприятные запахи.

Обратите внимание!

Эффективные качественные фильтры салона должны быть выполнены из синтетических материалов, которые не поглощают влагу – влага, попавшая в систему кондиционирования, попадая в салон вызывает запотевание или обмерзание стекол (в зимний период).

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