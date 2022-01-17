Новий додаток став сенсацією App Store: що можна зробити за допомогою Locket

Фотографія, що несподівано прийшла від близької людини, може підняти настрій на весь день. Чому додаток Locket так швидко набирає популярність і в чому його відмінність від соціальних мереж?





Нова програма набирає стрімку популярності на iOS. Можливість надсилати фотографії на домашні екрани контактів зацікавила сотні тисяч користувачів по всьому світу. На відміну від Instagram в Locket немає стрічки. Проте, з фото можна створити свою історію. Для цього потрібно прокрутити у віджеті «Медальйон» всі фото та побачити історію знімків.

Є обмеження: відправляти фото можна тільки своїм контактам, їх число поки що не більше 5. Як тільки контакт, який вибраний для обміну фото надсилає знімок, він відразу з’являється у одержувача прямо на домашньому екрані. У відповідь можна надіслати свою фотографію, але тільки зроблену у віджеті. Для цього потрібно натиснути на нього, зробити знімок та надіслати. Фото з галереї не відправлятимуться.

Locket створив студент Каліфорнійського університету в подарунок на день народження дівчині. Спочатку можливість миттєво обмінюватися фото з друзями зацікавила найближче коло розробника та його дівчини. Потім нею стали цікавитись й інші користувачі. Тому хлопець вирішив додати програму в App Store і не помилився. Майже моментально додаток увійшов до трійки лідерів за популярністю.

Напевно, натуральність та щирість знову увійшли в моду, тому що у додатку немає масок та фільтрів. Фото надсилається у тому вигляді, в якому зроблено. Крім того, воно не зберігається у галереї.

На даний момент завдяки високій популярності розкручування в ТікТоку самими користувачами, додаток обійшов Facebook WhatsApp. Бути на зв’язку, підтримувати відносини на відстані – головне завдання, з яким чудово справляється Locket.