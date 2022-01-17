Новини

Что может позволить украинский заробитчанин в Польше на одну зарплату: кто и сколько зарабатывает в соседней стране

17.01.2022
1 хвилина на прочитання

Для многих заробитчан, которые работают в соседней Польше, конец прошлого года ознаменовался приятными новостями. Польское правительство внесло правки в законы, которые сделали пребывание в стране удобней, а устройство на работу проще.


В прошлом году в соседнем государстве работало полтора миллиона наших граждан. В этом году ожидается увеличение этой цифры. Почему украинцы предпочитают работать в Польше?

Новини по темі

Кто и сколько получает в Польше?

Главная причина, которая толкает наших сограждан искать работу за границей – более высокий уровень заработной платы. В Польше средняя зарплата достигает 78 100 грн (данные агентства по подбору кадров grc.ua ).

Распределение оплаты труда выглядит таким образом:

  • 50% работодателей готовы платить 44,1-103,5 тыс грн;
  • 29% работодателей платят 103,5-123,5 тыс. грн;
  • Выше 123,5 тыс.грн готовы предложить 21% компаний.

Где ждут наших специалистов

Тут картина почти такая же, как в Украине:

  • IT, телекоммуникации – 34%;
  • Продажи – 14%;
  • Образование и научная сфера – 10%.

Также по 5% набрали сельское хозяйство, админперсонал, производственные специальности.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии

Средний уровень зарплат в разных сферах выглядит так:

  • IT, телекоммуникации – 96,6 тыс грн;
  • Продажи – 76,1 тыс грн;
  • Сельскохозяйственные и производственные специальности – 54,3 тыс. грн;
  • Автоперевозки – 31,2 тыс. грн.

В некоторых областях зарплаты в Украине и Польше существенно отличаются, в то время как в других находятся почти на одном уровне.

Упростив условия пребывания и трудоустройства, Польша ужесточила наказание за нелегальную работу на территории своей страны. Если гражданина Украины поймают на нарушении, его оштрафуют, депортируют и запретят въезд на территорию страны на 5 лет.

Читайте GSMinfo в Google NewsНаші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
17.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Названо дати народження людей, чиї долі змінять планети з 17 по 30 січня

17.01.2022

Новий додаток став сенсацією App Store: що можна зробити за допомогою Locket

17.01.2022
Locket

Новое приложение стало сенсацией App Store: что можно сделать с помощью Locket

17.01.2022

Як заснути після різкого нічного пробудження: 4 найефективніші методи

17.01.2022
Back to top button