Непрямые методы налогообложения: какие покупки украинцев заинтересуют налоговую службу

В Украине давно собирались ввести непрямые методы, с помощью которых налоговая служба будет иметь возможность контролировать теневые доходы украинцев. Что это за методы и как они будут действовать, объяснил одному из интернет-изданий председатель комитета по финансам, налогам и таможенным сборам Даниил Гетманцев.





«Например, гражданин Украины продает старую квартиру и покупает новую, то его могут спросить, за какие деньги он купил квартиру, которую продает». Обращать внимание будут на и на сделки с доплатой. Парламентарий отметил, что непрямые методы налогового контроля не относятся к тем активам, которыми уже обладает гражданин. Внимание будут привлекать только будущие сделки.

Попасть в поле зрения можно только в случае покупки недвижимости или автомобиля. Дело в том, что эти активы попадают в реестр, и государство может отследить их покупку. Что делать с другими ценными приобретениями, например, антиквариатом, драгоценностями, и как их отслеживать в налоговой и комитете пока не знают. Ожидается, что в законопроекте будут прописаны какие-то предложения в этой сфере.

Важным моментом станет то, что налоговая служба будет доначислять почти 20% налога, если покупатель или продавец не сможет объяснить происхождение денег, на которые он купил недвижимость или транспортное средство. Сказать, что накопил из белых доходов выйдет не у всех. Сотрудники будут проверять доходы в базе, которая ведется с 1995 года и куда сводятся все данные о задекларированных доходах, с которых уплачены налоги.

Если обнаружится явное несовпадение и станет ясно, что не все доходы у гражданина «белые», а те, которые были в тени не внесены в нулевую декларацию и не прошли процедуру налоговой амнистии, то дополнительного налога при крупных покупках избежать не удастся.