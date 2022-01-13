В «Дія» запустили две жизненно важные для украинцев функции

В первую неделю нового года Министерство цифровой трансформации уже успело запустить два новых сервиса в государственном приложении «Дія». Теперь пользователям приходят уведомления об оформлении кредитов и судебных заседаниях, на которых они являются участниками.





Таким образом, украинцы получили эффективный инструмент для борьбы с финансовым мошенничеством, а также значительное повышение уровня коммуникации с государственными структурами.

Уведомления о кредитах

Это новшество уже в первые дни работы вызвало целый шквал одобрительных отзывов. Услуга работает очень просто. Если на гражданина пытаются оформить кредит, или проверить его кредитную историю, в приложение «Дія» сразу же приходит push-уведомление.

Получив такое сообщение, пользователь может перейти по ссылке на официальный сайт Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу. Также с помощью данной услуги можно связаться и с учреждением, где на вас пытаются оформить ссуду, и предотвратить мошенничество.

За первую неделю работы сервиса украинцам было отправлено более полумиллиона уведомлений об оформлении кредита. А в сети уже появились первые отзывы с благодарностями граждан, которых новая услуга уберегла от кредитных мошенников.

Уведомления о судебных заседаниях

Целью создания данной услуги было, прежде всего, упрощение коммуникации между государством и гражданами. В Украине каждый год рассматривается 2 миллиона различных судебных дел. Однако из-за ненадежной системы оповещения участников процесса, отменяется около 16 тыс. заседаний. Прокуроры, адвокаты и даже истцы просто не являются в суд в назначенное время.

Но теперь, кроме письма-повестки, все участники судебного процесса будут получать напоминания в приложении «Дія». Необходимо только настроить соответствующую опцию.

Услуга приобрела популярность еще на стадии бета-тестирования. Уже за первые две недели ее работы украинцы получили 333 тысяч напоминаний об участии в судебных разбирательствах.